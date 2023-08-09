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"Челси" могут наказать за тайные платежи офшорным компаниям

"Челси" могут наказать за тайные платежи офшорным компаниям Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом "Челси", когда владельцем команды был российский предприниматель Роман Абрамович.
Футбол
9 августа 2023 г. 01:22
Челси могут наказать за тайные платежи офшорным компаниям

Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом "Челси", когда владельцем команды был российский предприниматель Роман Абрамович.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, расследование, включающее проверку многомиллионных платежей в пользу секретных офшорных компаний, началось после того, как новые владельцы "Челси" сообщили АПЛ, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде финансовых транзакций в период между 2012 и 2019 годами, которые были обнаружены в процессе поглощения.

Несмотря на то, что возможные нарушения были совершены при предыдущем владельце, клуб может столкнуться с санкциями со стороны АПЛ - штрафами и снятием очков.

Если обвинения подтвердятся, "аристократов" оштрафуют на крупную сумму, кроме того клуб начнет сезон с отрицательными очками.

До этого УЕФА оштрафовал "Челси" на сумму 10 млн евро за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.

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