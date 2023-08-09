"Челси" могут наказать за тайные платежи офшорным компаниям

Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом "Челси", когда владельцем команды был российский предприниматель Роман Абрамович.
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Несмотря на то, что возможные нарушения были совершены при предыдущем владельце, клуб может столкнуться с санкциями со стороны АПЛ - штрафами и снятием очков.
Если обвинения подтвердятся, "аристократов" оштрафуют на крупную сумму, кроме того клуб начнет сезон с отрицательными очками.
До этого УЕФА оштрафовал "Челси" на сумму 10 млн евро за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей.