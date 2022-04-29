"Челси" и "Манчестер Юнайтед" четвертый раз подряд сыграли вничью

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Челси" со счетом 1:1 в матче Премьер-лиги Англии.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Челси" со счетом 1:1 в матче Премьер-лиги Англии.

Как передает Report, в составе "Челси" гол забил Маркос Алонсо (60-я минута). У "Манчестер Юнайтед" отличился Криштиану Роналду (62).

Предыдущие три встречи команд также завершились вничью. Лондонцы не могут победить "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии на протяжении 10 встреч подряд.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице первенства, набрав 66 очков после 33 матчей. "Манчестер Юнайтед" располагается на шестой строчке, после 35 встреч у клуба 55 очков.

Следующий поединок "Челси" проведет 1 мая в гостях против "Эвертона", МЮ 2 мая примет "Брентфорд".