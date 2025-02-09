"Челси" хочет подписать португальского полузащитника

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Как передает Report , об этом сообщает таблоид The Sun.

По данным издания, в подписании 19-летнего опорника заинтересован лондонский "Челси". "Аристократы" хотят оформить сделку по завершении нынешнего сезона. В настоящий момент Эссугу выступает на правах аренды за испанский "Лас-Пальмас".

Контракт хавбека со "Спортингом" рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро. За лиссабонский клуб он провел 34 матча и сделал голевую передачу.