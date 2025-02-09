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"Челси" хочет подписать португальского полузащитника

"Челси" хочет подписать португальского полузащитника Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.
Футбол
9 февраля 2025 г. 12:17
Челси хочет подписать португальского полузащитника

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Дариу Эссугу может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Как передает Report, об этом сообщает таблоид The Sun.

По данным издания, в подписании 19-летнего опорника заинтересован лондонский "Челси". "Аристократы" хотят оформить сделку по завершении нынешнего сезона. В настоящий момент Эссугу выступает на правах аренды за испанский "Лас-Пальмас".

Контракт хавбека со "Спортингом" рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро. За лиссабонский клуб он провел 34 матча и сделал голевую передачу.

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