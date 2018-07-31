"Челси" готов сделать чемпиона мира самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Лондонский "Челси" намерен всеми силами удержать в своих рядах французского полузащитника Н'Голо Канте.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, руководство клуба готово предложить 27-летнему чемпиону мира пятилетний контракт, по которому он будет получать 325 тыс. евро в неделю, сообщает The Times.

Если соглашение будет подписано, Канте станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Челси". В данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Челси" является бельгиец Эден Азар. Его недельный оклад составляет 250 тыс евро.

Отметим, что Канте имеет контракт с "Челси" до 2021 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира.