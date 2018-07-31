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    "Челси" готов сделать чемпиона мира самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Лондонский "Челси" намерен всеми силами удержать в своих рядах французского полузащитника Н'Голо Канте. 

    Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, руководство клуба готово предложить 27-летнему чемпиону мира пятилетний контракт, по которому он будет получать 325 тыс. евро в неделю, сообщает The Times.

    Если соглашение будет подписано, Канте станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Челси". В данный момент самым высокооплачиваемым игроком "Челси" является бельгиец Эден Азар. Его недельный оклад составляет 250 тыс евро.

    Отметим, что Канте имеет контракт с "Челси" до 2021 года. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира.

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