"Челси" готов предложить за чемпиона мира Энцо Эрнандеса 120 млн евро

Лондонский "Челси" намерен приобрести у лиссабонской "Бенфики" аргентинского нападающего Энцо Фернандеса.
Как передает Report, об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своем Twitter.
По информации источника, английский клуб готов выложить за форварда €120 млн и разбить эту сумму на несколько платежей.
Ситуация осложняется тем, что португальцы хотят получить за 21-летнего игрока все деньги единым траншем.
На прошедшем чемпионате мира в Катаре Энцо Фернандес стал обладателем чемпионского звания и выиграл приз лучшему молодому игроку турнира.
В текущем сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Португалии, где забил один мяч и отдал пять результативных передач.