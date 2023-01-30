"Челси" готов предложить за чемпиона мира Энцо Эрнандеса 120 млн евро

Лондонский "Челси" намерен приобрести у лиссабонской "Бенфики" аргентинского нападающего Энцо Фернандеса.

Лондонский "Челси" намерен приобрести у лиссабонской "Бенфики" аргентинского нападающего Энцо Фернандеса.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своем Twitter.

По информации источника, английский клуб готов выложить за форварда €120 млн и разбить эту сумму на несколько платежей.

Ситуация осложняется тем, что португальцы хотят получить за 21-летнего игрока все деньги единым траншем.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Энцо Фернандес стал обладателем чемпионского звания и выиграл приз лучшему молодому игроку турнира.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей в чемпионате Португалии, где забил один мяч и отдал пять результативных передач.