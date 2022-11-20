"Челси" готов подписать Роналду

Лондонский "Челси" готов воспользоваться скандалом между "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду.

Лондонский "Челси" готов воспользоваться скандалом между "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду.

Как передает Report , об этом сообщает Mirror.

Синие намерены подписать 37-летнего португальца после того, как "красные дьяволы" решат разорвать с ним контракт.

"Челси" рассчитывают, что разрыв контракта поможет игроку принять решение о переходе и ничто не будет препятствовать этому. Так как ранее лондонцы уже были готовы заполучить Роналду прошлым летом. Однако, бывший наставник команды Томас Тухель был против трансфера, в то время как новый владелец Тодд Боули поддерживал переход звездного игрока.

В "Манчестер Юнайтед" рассмотрят возможность разрыва контракта с Роналду после его нашумевшего интервью. В нем португалец заявил о предательстве со стороны клуба, а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.