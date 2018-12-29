"Челси" договорился о личном контракте с футболистом "Боруссии"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в "Челси".

Как сообщает Report, трансфер состоится, если стороны придут к соглашению по поводу размера компенсации.

Руководство немецкого клуба не возражает против продажи американского игрока, если сумма трансфера составит более 45 млн евро. В случае договорённости трансфер Пулишича в "Челси" состоится в июне 2019 года.

Отметим, что контракт Кристиана с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что на Пулишича также претендуют мюнхенская "Бавария", "Ливерпуль" и "ПСЖ".

20-летний американец в этом сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.