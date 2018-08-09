"Челси" арендовал Ковачича у "Реала"

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник «Реала» Матео Ковачич стал игроком лондонского «Челси», сообщает пресс-служба мадридской команды.

Как передает Report, хорватский футболист будет выступать в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Напомним, ранее Ковачич изъявил желание перейти в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Сообщалось, что он даже бойкотировал тренировки испанского клуба, но эту информацию опроверг главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

Ковачич перешёл в мадридский «Реал» из миланского «Интера» в 2015 году. В минувшем сезоне хорватский футболист провёл в составе испанской команды 21 матч и отметился тремя результативными передачами. Ковачич стал также серебряным призёром чемпионата мира—2018 в составе сборной Хорватии.