 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Челси" арендовал Ковачича у "Реала"

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник «Реала»  Матео Ковачич стал игроком лондонского «Челси», сообщает пресс-служба мадридской команды.

    Как передает Report, хорватский футболист будет выступать в «Челси» на правах аренды до конца сезона-2018/19.

    Напомним, ранее Ковачич изъявил желание перейти в другой клуб, чтобы получить больше игровой практики. Сообщалось, что он даже бойкотировал тренировки испанского клуба, но эту информацию опроверг главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

    Ковачич перешёл в мадридский «Реал» из миланского «Интера» в 2015 году. В минувшем сезоне хорватский футболист провёл в составе испанской команды 21 матч и отметился тремя результативными передачами. Ковачич стал также серебряным призёром чемпионата мира—2018 в составе сборной Хорватии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi