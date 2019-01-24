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    "Челси" арендовал футболиста "Ювентуса" Игуаина до конца сезона - ВИДЕО

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Челси" арендовал нападающего итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаина до конца текущего сезона. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

    У "Челси" есть возможность продлить арендное соглашение до июня 2020 года за €18 млн или приобрести нападающего на постоянной основе за €36 млн.

    Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который работал с Игуаином в итальянском "Наполи".

    Первую часть сезона 31-летний аргентинец провел в аренде в "Милане". В 22 матчах за команду во всех турнирах он забил восемь мячей.

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