"Челси" арендовал футболиста "Ювентуса" Игуаина до конца сезона - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Челси" арендовал нападающего итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаина до конца текущего сезона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

У "Челси" есть возможность продлить арендное соглашение до июня 2020 года за €18 млн или приобрести нападающего на постоянной основе за €36 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который работал с Игуаином в итальянском "Наполи".

Первую часть сезона 31-летний аргентинец провел в аренде в "Милане". В 22 матчах за команду во всех турнирах он забил восемь мячей.