Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы

На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы.
Об этом Report сказал генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикель, комментируя переход Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго".
Функционер подчеркнул, что трансфер получился значимым и масштабным:
"Отрадно видеть, что игрок "Карабаха" перешел в такой престижный клуб. Жуниньо заинтересовалась также испанская "Севилья", но вскоре появилась возможность перейти во "Фламенго". Окончательное решение было за Жуниньо".
Челикель также объяснил выбор форварда в пользу "Фламенго": "Считаю, что важным фактором стали его бразильские корни. Возможно, он мечтал играть за сборную своей страны. Главное, что Жуниньо доволен. Это уже наш второй крупный трансфер. До этого Кади Боргес перешел в российский "Краснодар".
Напомним, что Олавио Жуниньо выступал за "Карабах" с 2023 года. В составе клуба футболист провел 80 матчей, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.