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Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы

Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы.
Футбол
16 января 2025 г. 13:45
Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы

На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы.

Об этом Report сказал генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикель, комментируя переход Олавио Жуниньо в бразильский клуб "Фламенго".

Функционер подчеркнул, что трансфер получился значимым и масштабным:

"Отрадно видеть, что игрок "Карабаха" перешел в такой престижный клуб. Жуниньо заинтересовалась также испанская "Севилья", но вскоре появилась возможность перейти во "Фламенго". Окончательное решение было за Жуниньо".

Челикель также объяснил выбор форварда в пользу "Фламенго": "Считаю, что важным фактором стали его бразильские корни. Возможно, он мечтал играть за сборную своей страны. Главное, что Жуниньо доволен. Это уже наш второй крупный трансфер. До этого Кади Боргес перешел в российский "Краснодар".

Напомним, что Олавио Жуниньо выступал за "Карабах" с 2023 года. В составе клуба футболист провел 80 матчей, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" rəsmisi: "Azərbaycandakı futbolçuların da böyük klublara gedə biləcəyini göstərdik" 

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