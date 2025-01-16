Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы

Челикель: На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы

На примере Жуниньо мы показали, что выступающие в Азербайджане футболисты могут перейти в лучшие клубы.

https://static.report.az/photo/d5d1dc57-e5e4-39b1-bb73-a22a27c31db3.jpg https://static.report.az/photo/d5d1dc57-e5e4-39b1-bb73-a22a27c31db3.jpg