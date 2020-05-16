Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов

УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось изначально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит телекомпания beIN Sports.

Напомним, что УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"В принципе, наша идея состоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее, - сказал Чеферин. - Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в 10, и в девяти, и в восьми городах".

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.