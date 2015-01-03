 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Премьер Мальты призвал футбольный клуб не заключать контракт с осужденным насильником

    По мнению чиновника, подобное решение повлияет на имидж государства

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Мальты Иосиф Мускат призвал местный футбольный клуб «Хибернианс» не подписывать контракт с осужденным насильником Чедом Эвансом, сообщает Reuters.

    Какпередает Report, по мнению чиновника, подобное решение повлияет на имидж государства.

    17 октября бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Уэльса Чед Эванс был досрочно освобожден из тюрьмы, где он отбывал наказание за изнасилование.

    В ноябре британская олимпийская чемпионка по семиборью Джессика Эннис-Хилл заявила, что в случае, если футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» подпишет контракт с Эвансом, она потребует, чтобы руководство домашнего стадиона клуба изменило название одной из трибун, названных в ее честь.

    Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице мирового футбола.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi