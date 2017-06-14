Чеченская команда "Ахмат" проведёт два товарищеских матча с клубами из Азербайджана

"Ахмат" на сборах сыграет с "Габалой" и "Карабахом"

14 июня, 2017 06:25

© Courtesy İmage https://report.az/storage/news/bc0aecb8c830ec049886d4c6d0238e4a/5ec9d86a-0a5a-441f-adc7-8d62dac9af64_292.jpg Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На первом летнем сборе в Австрии Чеченская команда "Ахмат" проведет два товарищеских матча. Как передает Report, об этом информирует официальный сайт клуба. 15 июня подопечные Олега Кононова сыграют против "Габалы", а спустя пять дней грозненцы встретятся с чемпионом Азербайджана - "Карабахом". Первый тренировочный сбор "Ахмата" продлится до 20 июня.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.