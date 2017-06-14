Чеченская команда "Ахмат" проведёт два товарищеских матча с клубами из Азербайджана

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На первом летнем сборе в Австрии Чеченская команда "Ахмат" проведет два товарищеских матча.
Как передает Report, об этом информирует официальный сайт клуба.
15 июня подопечные Олега Кононова сыграют против "Габалы", а спустя пять дней грозненцы встретятся с чемпионом Азербайджана - "Карабахом".
Первый тренировочный сбор "Ахмата" продлится до 20 июня.
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