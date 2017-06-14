 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Чеченская команда "Ахмат" проведёт два товарищеских матча с клубами из Азербайджана

    Ахмат на сборах сыграет с Габалой и Карабахом
    © Courtesy İmage

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ На первом летнем сборе в Австрии Чеченская команда "Ахмат" проведет два товарищеских матча.

    Как передает Report, об этом информирует официальный сайт клуба.

    15 июня подопечные Олега Кононова сыграют против "Габалы", а спустя пять дней грозненцы встретятся с чемпионом Азербайджана - "Карабахом".

    Первый тренировочный сбор "Ахмата" продлится до 20 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi