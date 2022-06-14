ЧЕ: Сборная Азербайджана U-21 сыграет в гостях с Норвегией

Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой последний матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, в 10-м туре команда Милана Обрадовича сыграет с Норвегией.
Матч на стадионе "Мариенлист" в Драммене начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Напомним, что норвежская команда с 21 очком после 9 игр идет на втором месте, а сборная Азербайджана с 7 очками занимает пятое место.
ЕВРО-2023, отборочный раунд
20:00. Финляндия - Азербайджан
Судья: Лука Бильбия (Босния и Герцеговина).
Драммен. Стадион "Мариенлист".