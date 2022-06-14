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ЧЕ: Сборная Азербайджана U-21 сыграет в гостях с Норвегией

ЧЕ: Сборная Азербайджана U-21 сыграет в гостях с Норвегией Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой последний матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу.
Футбол
14 июня 2022 г. 08:42
ЧЕ: Сборная Азербайджана U-21 сыграет в гостях с Норвегией

Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой последний матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в 10-м туре команда Милана Обрадовича сыграет с Норвегией.

Матч на стадионе "Мариенлист" в Драммене начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что норвежская команда с 21 очком после 9 игр идет на втором месте, а сборная Азербайджана с 7 очками занимает пятое место.

ЕВРО-2023, отборочный раунд

20:00. Финляндия - Азербайджан

Судья: Лука Бильбия (Босния и Герцеговина).

Драммен. Стадион "Мариенлист".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 yığması bu gün Norveçin qonağı olacaq

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