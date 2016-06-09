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    ​Charlie Hebdo высмеял угрозу теракта на матче РФ – Англия на Евро-2016

    На рисунке изображен взрывающий себя смертник

    Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Свежий номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo от 8 июня вышел с очередными неоднозначными публикациями.

    Как передает Report, в частности, издание опубликовало карикатуру, высмеивающую угрозу террористических атак на матче Россия — Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

    Встреча пройдет 11 июня в Марселе.

    На рисунке изображен взрывающий себя смертник.

    На обложке номера размещена карикатура на ушедшего из жизни в начале июня темнокожего боксера Мохаммеда Али. Легендарный спортсмен изображен в гробу играющим в футбол. Рисунок сопровождается надписью, намекающей на обвинения в расизме в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

    Разворот еженедельника посвящен событиям, предшествующим Евро-2016: крупнейший потоп во Франции за последнее десятилетие, отставка президента UEFA Мишеля Платини за взятку, кризис с мигрантами, забастовки профсоюзов.

    Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

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