 Наверх

Чарли Чаплин и Джеймс Бонд прошлись по улицам Баку - ВИДЕО

Чарли Чаплин и Джеймс Бонд прошлись по улицам Баку - ВИДЕО

В Баку в преддверии финального матча Лиги Европы местный оргкомитет начал кампанию по пропаганде этой игры.

Как сообщает Report, актеры в нарядах известных английских персонажей начали шествие по улицам города. Среди них такие персонажи, как "Шерлок Холмс", "Чарли Чаплин" и "Джеймс Бонд". Эта кампания продлится еще некоторое время.

Напомним, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi