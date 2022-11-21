Champions Chess Tour: Мамедъяров завершил турнир поражением

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу последнего девятого тура Meltwater Champions Chess Tour.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу последнего девятого тура Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в последнем седьмом туре финального раунда проиграл со счетом 1:3 представителю Вьетнама Ле Куангу.

Среди 8 шахматистов Мамедъяров занял седьмое место с 6 очками. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен лидирует в турнире с 20 очками.

Отметим, что на восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour - турнире Aimchess Rapid Мамедъяров занял второе место.