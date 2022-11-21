Champions Chess Tour: Мамедъяров завершил турнир поражением

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу последнего девятого тура Meltwater Champions Chess Tour.
Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в последнем седьмом туре финального раунда проиграл со счетом 1:3 представителю Вьетнама Ле Куангу.
Среди 8 шахматистов Мамедъяров занял седьмое место с 6 очками. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен лидирует в турнире с 20 очками.
Отметим, что на восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour - турнире Aimchess Rapid Мамедъяров занял второе место.