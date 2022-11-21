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Champions Chess Tour: Мамедъяров завершил турнир поражением

Champions Chess Tour: Мамедъяров завершил турнир поражением Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу последнего девятого тура Meltwater Champions Chess Tour.
Футбол
21 ноября 2022 г. 09:24
Champions Chess Tour: Мамедъяров завершил турнир поражением

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу последнего девятого тура Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в последнем седьмом туре финального раунда проиграл со счетом 1:3 представителю Вьетнама Ле Куангу.

Среди 8 шахматистов Мамедъяров занял седьмое место с 6 очками. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен лидирует в турнире с 20 очками.

Отметим, что на восьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour - турнире Aimchess Rapid Мамедъяров занял второе место.

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Версия на азербайджанском языке "Champions Chess Tour": Məmmədyarov turniri məğlubiyyətlə başa vurub

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