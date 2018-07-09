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    Чакыр обслужит матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия-Англия

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ ФИФА назначила бригаду арбитров на матч 1/2 финала чемпионата мира—2018 между сборными Хорватии и Англии.

    Как передает Report, встреча состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники». Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

    Игру обслужит турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Его ассистентами назначены Бахаттин Дуран и Тарык Онгун, четвёртый рефери — голландец Бьорн Куйперс.

    Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.

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