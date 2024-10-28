Церемония вручения приза лучшему футболисту мира "Золотой мяч" пройдет в 68-й раз

Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" состоится в понедельник.

Торжественная церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" состоится в понедельник.

Как передает Report , мероприятие пройдет в Париже в театре "Шатле" и начнется в 23:15 по бакинскому времени.

Впервые "Золотой мяч" будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку по версии ФИФА также вручалась с 1991 по 2009 год. Обладателем "Золотого мяча" в 2023 году стал аргентинский нападающий американского "Интер Майми" Лионель Месси, у которого в активе восемь таких призов.

Впервые с 2003 года в списке претендентов на получение награды нет ни Месси, ни пятикратного обладателя приза, португальского нападающего "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду.

В список номинантов в 2024 году вошли 30 футболистов: аргентинцы Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, испанцы Нико Уильямс, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Алехандро Гримальдо, Родри, Даниэль Карвахаль, англичане Коул Палмер, Гарри Кейн, Букайо Сака, Деклан Райс, Фил Фоден, Джуд Беллингем, португальцы Витинья, Рубен Диаш, нигериец Адемола Лукман, украинец Артем Довбик, немцы Матс Хуммельс, Флориан Вирц, Антонио Рюдигер, Тони Кроос, турок Хакан Чалханоглу, швейцарец Гранит Джака, норвежцы Мартин Эдегор, Эрлинг Холанд, французы Вильям Салиба, Килиан Мбаппе, уругваец Федерико Вальверде, бразилец Винисиус.