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Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце

Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце В стране объявлен трехдневный траур
Футбол
26 ноября 2020 г. 09:53
Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце
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Сегодня в президентском дворце Каса Росада состоится церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной.

Как передает Report, церемония начнется в 06:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени).

По желанию близких легендарного футболиста церемония прощания завершится в 16:00 (23:00 по бакинскому времени). В настоящее время перед дворцом собралась толпа людей.

Легенда мирового футбола Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. В стране объявлен трехдневный траур.

В последний раз траурная панихида в президентском дворце Каса Росада в Аргентине проходила десять лет назад. Тогда там прощались с экс-лидером Аргентины Нестором Киршнером.

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Версия на английском языке Diego Maradona to be buried at Casa Rosada
Версия на азербайджанском языке Maradona ilə vida mərasimi Prezident Sarayında olacaq

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