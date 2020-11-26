Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце

Сегодня в президентском дворце Каса Росада состоится церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины Диего Марадоной.
Как передает Report, церемония начнется в 06:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени).
По желанию близких легендарного футболиста церемония прощания завершится в 16:00 (23:00 по бакинскому времени). В настоящее время перед дворцом собралась толпа людей.
Легенда мирового футбола Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа на 61-м году жизни. В стране объявлен трехдневный траур.
В последний раз траурная панихида в президентском дворце Каса Росада в Аргентине проходила десять лет назад. Тогда там прощались с экс-лидером Аргентины Нестором Киршнером.