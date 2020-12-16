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Cербский вратарь: Cборная Азербайджана – наш старый знакомый

Cербский вратарь: Cборная Азербайджана – наш старый знакомый "Это была хорошая жеребьевка для нас. Португалия, Люксембург и Ирландия - наши старые знакомые. То же самое можно сказать и о сборной Азербайджана".
Футбол
16 декабря 2020 г. 17:12
Cербский вратарь: Cборная Азербайджана – наш старый знакомый

"Это была хорошая жеребьевка для нас. Португалия, Люксембург и Ирландия - наши старые знакомые. То же самое можно сказать и о сборной Азербайджана".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью сайту novosti.rs озвучил футболист сборной Сербии Марко Дмитрович.

По словам 28-летнего голкипера, положение дел в их группе довольно обнадеживающее: "Если обратить внимание на другие группы, то станет очевидно, что ситуация у нас не так уж плоха. Я доволен результатом жеребьевки".

М.Дмитрович назвал фаворитом Португалию: "Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Но от реальности никуда не деться. Португалия - достойная команда".

Отметим, что матчи отборочного этапа стартуют в марте 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı qapıçı: "Azərbaycan millisi bizim üçün köhnə tanışdır"

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