Cербский вратарь: Cборная Азербайджана – наш старый знакомый

"Это была хорошая жеребьевка для нас. Португалия, Люксембург и Ирландия - наши старые знакомые. То же самое можно сказать и о сборной Азербайджана".

"Это была хорошая жеребьевка для нас. Португалия, Люксембург и Ирландия - наши старые знакомые. То же самое можно сказать и о сборной Азербайджана".

Как сообщает Report, такое мнение в интервью сайту novosti.rs озвучил футболист сборной Сербии Марко Дмитрович.

По словам 28-летнего голкипера, положение дел в их группе довольно обнадеживающее: "Если обратить внимание на другие группы, то станет очевидно, что ситуация у нас не так уж плоха. Я доволен результатом жеребьевки".

М.Дмитрович назвал фаворитом Португалию: "Мы сделаем все возможное, чтобы победить. Но от реальности никуда не деться. Португалия - достойная команда".

Отметим, что матчи отборочного этапа стартуют в марте 2021 года.