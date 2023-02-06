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Целая футбольная команда оказалась под завалами отеля в Турции

Целая футбольная команда оказалась под завалами отеля в Турции Футбольная команда "Марасспор" оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.
Футбол
6 февраля 2023 г. 18:42
Целая футбольная команда оказалась под завалами отеля в Турции

Футбольная команда "Марасспор" оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации источника, футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате мощного землетрясения. Сообщается, что спасательные работы еще идут, из-под завалов был спасен один из сотрудников.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни более тысячи человек, ранения получили 8 533 человека. Спасательные мероприятия продолжаются.

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