Целая футбольная команда оказалась под завалами отеля в Турции

Футбольная команда "Марасспор" оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Футбольная команда "Марасспор" оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации источника, футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате мощного землетрясения. Сообщается, что спасательные работы еще идут, из-под завалов был спасен один из сотрудников.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни более тысячи человек, ранения получили 8 533 человека. Спасательные мероприятия продолжаются.