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CAS рассмотрит апелляцию Федерации футбола Чили по делу Кастильо 4 и 5 ноября

CAS рассмотрит апелляцию Федерации футбола Чили по делу Кастильо 4 и 5 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) 4 и 5 ноября рассмотрит апелляцию футбольной ассоциаций Чили против решения, принятого апелляционным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА) по делу игрока сборной Эквадора Байрона Кастильо.
Футбол
14 октября 2022 г. 07:33
CAS рассмотрит апелляцию Федерации футбола Чили по делу Кастильо 4 и 5 ноября

Спортивный арбитражный суд (CAS) 4 и 5 ноября рассмотрит апелляцию футбольной ассоциаций Чили против решения, принятого апелляционным комитетом Международной федерации футбола (ФИФА) по делу игрока сборной Эквадора Байрона Кастильо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Кастильо попросили явиться на слушание, на нем также рассмотрят аргументы представителей Федерации футбола Перу, которая тоже подала апелляцию на решение ФИФА.

5 мая Федерация футбола Чили подала иск с требованием исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре в связи с тем, что Кастильо является колумбийцем и играет с поддельным паспортом. Чилийская федерация потребовала, чтобы эквадорскую команду лишили очков, набранных в восьми квалификационных матчах, в которых принимал участие Кастильо, при этом соперники автоматически должны получить по три очка за игру. 11 мая стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Кастильо, однако 10 июня дисциплинарный комитет организации закрыл дело, возбужденное против Эквадорской федерации футбола.

Сборная Эквадора заняла четвертое место в квалификационной группе южноамериканского отборочного турнира и напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда Перу стала пятой и проиграла в стыковом матче сборной Австралии. Чилийцы заняли седьмое место в квалификации.

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