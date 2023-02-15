CAS оправдал экс-президента Федерации футбола Гаити

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего президента Федерации футбола Гаити (FHF) Ива Жан‑Барта, ранее пожизненно дисквалифицированного за домогательства, и отменил его пожизненное отстранение от футбольной деятельности.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего президента Федерации футбола Гаити (FHF) Ива Жан‑Барта, ранее пожизненно дисквалифицированного за домогательства, и отменил его отстранение от футбольной деятельности.

Как передает Report, в ноябре прошлого года арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила Жан‑Барта и оштрафовала его на один миллион швейцарских франков (около 1 $ млн) за нарушение двух статей кодекса этики ФИФА: защита физической и психической неприкосновенности, злоупотребление служебным положением.

Функционер решил обжаловать решение в CAS. Арбитры суда зафиксировали несоответствия и неточности в заявлениях потерпевших и свидетелей, представленных ФИФА.

Коллегия арбитров установила, что доказательства против Жан‑Барта в отношении обвинений в сексуальном насилии являлись непоследовательными и противоречивыми, поэтому сочла их недостаточными для установления нарушений статей.