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"Cабах" впервые одолел "Нефтчи" в домашнем матче

"Cабах" впервые одолел "Нефтчи" в домашнем матче На "Банк Республика Арене" прошел центральный матч III тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
20 августа 2022 г. 23:04
Cабах впервые одолел Нефтчи в домашнем матче

На "Банк Республика Арене" прошел центральный матч III тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в принципиальной встрече "Сабах" принимал "Нефтчи".

Счет на 2-й добавленной к основному времени первого тайма минуте открыл полузащитник гостей Юсуф Лаваль. На 78-й минуте Алексей Исаев из "Сабаха" сравнял счет, реализовав пенальти. На 1-й добавленной к основному времени минуте "Сабах" вышел вперед. С пенальти отличился Эмануэль Апе. Матч завершился со счетом 2:1.

После этой победы "Сабах" укрепил лидерство в турнирной таблице с 9 очками. "Нефтчи" занимает вторую строчку, набрав 6 очков.

Отметим, что "Сабах" впервые одержал победу над "Нефтчи" в домашнем матче.

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Версия на азербайджанском языке "Sabah" - "Neftçi" matçında insident baş verib

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