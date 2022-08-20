"Cабах" впервые одолел "Нефтчи" в домашнем матче

На "Банк Республика Арене" прошел центральный матч III тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

На "Банк Республика Арене" прошел центральный матч III тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , в принципиальной встрече "Сабах" принимал "Нефтчи".

Счет на 2-й добавленной к основному времени первого тайма минуте открыл полузащитник гостей Юсуф Лаваль. На 78-й минуте Алексей Исаев из "Сабаха" сравнял счет, реализовав пенальти. На 1-й добавленной к основному времени минуте "Сабах" вышел вперед. С пенальти отличился Эмануэль Апе. Матч завершился со счетом 2:1.

После этой победы "Сабах" укрепил лидерство в турнирной таблице с 9 очками. "Нефтчи" занимает вторую строчку, набрав 6 очков.

Отметим, что "Сабах" впервые одержал победу над "Нефтчи" в домашнем матче.