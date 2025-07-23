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Бывший защитник "Фиорентины" найден мертвым в своем доме

Бывший защитник "Фиорентины" найден мертвым в своем доме Бывший защитник "Фиорентины" Селеста Пин скончался в возрасте 64 лет.
Футбол
23 июля 2025 г. 08:18
Бывший защитник Фиорентины найден мертвым в своем доме

Бывший защитник "Фиорентины" Селеста Пин скончался в возрасте 64 лет.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, его тело было обнаружено в доме во Флоренции родственницей, обеспокоенной отсутствием связи с экс-футболистом. Женщина сразу же вызвала полицию.

По данным источника, одна из рассматриваемых версий - самоубийство, однако правоохранительные органы не исключают и иные обстоятельства.

Пин провел в составе "Фиорентины" девять сезонов, сыграв 200 матчей. В 1984 году он завоевал бронзу на молодёжном Евро с U21 Италии. В 2022 году был включен в Зал славы клуба.

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