Die Welt: Бывший заместитель генсека ФИФА присвоил 5 млн. швейцарских франков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Бывший заместитель генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Маркус Каттнер присвоил 5 млн. швейцарских франков после проведения чемпионатов мира по футболу 2010 и 2014 годов, что стало причиной его увольнения, сообщает Report со ссылкой на Die Welt.

Ранее сообщалось, что внутреннее расследование ФИФА выявило неисполнение Каттнером своих обязанностей действовать в интересах организации. Было установлено, что немецкий функционер самолично выписал себе премию в размере 5 млн. швейцарских франков, которую следователи ФИФА признали неоправданно высокой.