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    Бывший вратарь "Нефтчи": Я готов помочь клубу "Сабах" своим опытом

    Ведутся переговоры относительно моего перехода в Сабах

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры относительно моего перехода в "Сабах". 

    Об этом в заявлении Report сказал бывший вратарь "Нефтчи" Саша Стаменкович. 

    Он подчеркнул, что в скором времени все прояснится: "Я знаком с главным тренером "Сабаха" с того времени, когда играл в "Нефтчи". Я положительного мнения о нем. Своим опытом готов помочь клубу "Сабах". 

    Отметим, что Саша Стаменкович надевал форму "Нефтчи" в 2011-2015 годах. Он дважды становился чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны. В сезоне 2012/2013 сербский вратарь выступал в Лиге Европы. Последним клубом Стаменковича был выступающий в I Дивизионе клуб "Окжетпес". Он покинул команду в январе. 

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