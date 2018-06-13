Бывший вратарь "Нефтчи": Я готов помочь клубу "Сабах" своим опытом

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры относительно моего перехода в "Сабах".

Об этом в заявлении Report сказал бывший вратарь "Нефтчи" Саша Стаменкович.

Он подчеркнул, что в скором времени все прояснится: "Я знаком с главным тренером "Сабаха" с того времени, когда играл в "Нефтчи". Я положительного мнения о нем. Своим опытом готов помочь клубу "Сабах".

Отметим, что Саша Стаменкович надевал форму "Нефтчи" в 2011-2015 годах. Он дважды становился чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны. В сезоне 2012/2013 сербский вратарь выступал в Лиге Европы. Последним клубом Стаменковича был выступающий в I Дивизионе клуб "Окжетпес". Он покинул команду в январе.