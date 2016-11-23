Бывший вратарь "Нефтчи": В Баку я выучил некоторые слова и фразы, в том числе слово "телесме"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Являющийся тренером российского ЦСКА Вячеслав Чанов вспомнил времена, когда был вратарем "Нефтчи".

Как сообщает Report, в интервью cska.in 65-летний специалист сказал, что в Азербайджане ему пришлось выучить некоторые слова и фразы. По мнению Чанова, эти фразы были важны для предупреждения защитников: "К примеру, слово "телесме". Произнести правильно это слово очень сложно".

Отметим, что уроженец России Вячеслав Чанов в 1985-1986 гг. выступал в "Нефтчи". За 33 матча он пропустил 35 мячей.