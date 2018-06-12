Бывший вратарь "Нефтчи" может вновь продолжить карьеру в Азербайджане

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Бывший вратарь "Нефтчи" Саша Стаменкович может вновь продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает Report, 33-летним голкипером интересуется дебютант Премьер-лиги - "Сабах".

Отмечается о достижении предварительной договоренности между сторонами.

В заявлении Report информацию также подтвердил главный тренер столичной команды Эльшад Ахмедов.

По его словам, хотя и проведены обсуждения с опытным голкипером, вопрос пока остается открытым: "Да, подобный вопрос имеет место. Однако, пока все остается на словах. Я не могу сказать ничего конкретного о трансфере Саши".

Отметим, что Саша Стаменкович в 2011-2015 гг. играл в "Нефтчи". Он дважды становился чемпионом Азербайджана и обладателем кубка страны. Сербский вратарь в сезоне 2012/2013 выступал в Лиге Европы. Последним клубом Стаменковича был выступающий в I Дивизионе казахстанский "Окжетпес". Он покинул команду в январе.