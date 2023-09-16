Бывший вратарь "Карабаха" раскритиковал трансферную политику "Челси"

Бывший вратарь футбольного клуба "Карабах" Асмир Бегович раскритиковал трансферную политику английского клуба "Челси".
Как передает Report со ссылкой на издание Goal, 36-летний вратарь, выступающий за английский клуб "Куинз Парк Рейнджерс", заявил, что не знаком с половиной нынешнего состава "Челси".
"Я смотрю футбол как безумный и не знаю половины этих игроков", - сказал он.
Бегович заявил, что некоторые трансферы показались ему странными: "Если вы тратите 115 миллионов фунтов на (Мойсеса) Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн на (Деклана) Райса? Я не знаю Деклана лично. Я не говорю, что он не хочет играть за "Арсенал", но, положа руку на сердце, я думаю, что он хотел бы перейти в "Челси", - сказал он.
Отметим, что Асмир Бегович, бывший голкипер "Челси" в 2015-2017 гг., первую половину сезона 2019/2020 провел на правах аренды в "Карабахе".
"Челси" потратил на трансферы игроков в летний трансферный период 464 млн. евро и является мировым лидером по этому показателю.