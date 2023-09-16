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Бывший вратарь "Карабаха" раскритиковал трансферную политику "Челси"

Бывший вратарь "Карабаха" раскритиковал трансферную политику "Челси" Бывший вратарь футбольного клуба "Карабах" Асмир Бегович раскритиковал трансферную политику английского клуба "Челси".
Футбол
16 сентября 2023 г. 13:25
Бывший вратарь Карабаха раскритиковал трансферную политику Челси

Бывший вратарь футбольного клуба "Карабах" Асмир Бегович раскритиковал трансферную политику английского клуба "Челси".

Как передает Report со ссылкой на издание Goal, 36-летний вратарь, выступающий за английский клуб "Куинз Парк Рейнджерс", заявил, что не знаком с половиной нынешнего состава "Челси".

"Я смотрю футбол как безумный и не знаю половины этих игроков", - сказал он.

Бегович заявил, что некоторые трансферы показались ему странными: "Если вы тратите 115 миллионов фунтов на (Мойсеса) Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн на (Деклана) Райса? Я не знаю Деклана лично. Я не говорю, что он не хочет играть за "Арсенал", но, положа руку на сердце, я думаю, что он хотел бы перейти в "Челси", - сказал он.

Отметим, что Асмир Бегович, бывший голкипер "Челси" в 2015-2017 гг., первую половину сезона 2019/2020 провел на правах аренды в "Карабахе".

"Челси" потратил на трансферы игроков в летний трансферный период 464 млн. евро и является мировым лидером по этому показателю.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın sabiq qapıçısı "Çelsi"nin transfer siyasətini tənqid edib

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