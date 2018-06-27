Бывший вратарь "Карабаха" побывал в лагере клуба - ВИДЕО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Бывший вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич побывал в лагере клуба, продолжающего учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, придя на тренировку, 30-летний голкипер встретился с футболистами и тренерским составом.

Он отметил, что "Карабах" является его семьей: "Я провел здесь грандиозные годы. После ухода из клуба не мог со многими встретиться. Поэтому посчитал своим моральным долгом прийти и встретиться с ними. Независимо от того, в каком клубе я выступаю, я всегда буду поддерживать "Карабах", мое сердце всегда будет биться с этой командой".