Бывший вице-президент "Нефтчи" скончался от коронавируса

Скончался экс-вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде.

Скончался экс-вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде.



Как передает Report, об этом рассказал бывший врач команды Рагим Магеррамов, который в настоящее время работает в Федерации дзюдо Азербайджана.



"Еще одна жертва вируса…Ильгар Гулузаде, с которым мы вместе работали, покинул наш мир. Да упокоит Аллах его душу, придаст близким терпения", - написал Р.Магеррамов в социальных сетях.



Отметим, что Ильгар Гулузаде до июня 2008 года работал исполнительным директором "Нефтчи", а до сентября 2009 года занимал должность вице-президента клуба.

