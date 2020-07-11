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Бывший вице-президент "Нефтчи" скончался от коронавируса 

Бывший вице-президент "Нефтчи" скончался от коронавируса  Скончался экс-вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде.
Футбол
11 июля 2020 г. 19:46
Бывший вице-президент Нефтчи скончался от коронавируса 

Скончался экс-вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде. 


Как передает Report, об этом рассказал бывший врач команды Рагим Магеррамов, который в настоящее время работает в Федерации дзюдо Азербайджана. 


"Еще одна жертва вируса…Ильгар Гулузаде, с которым мы вместе работали, покинул наш мир. Да упокоит Аллах его душу, придаст близким терпения", - написал Р.Магеррамов в социальных сетях. 


Отметим, что Ильгар Гулузаде до июня 2008 года работал исполнительным директором "Нефтчи", а до сентября 2009 года занимал должность вице-президента клуба. 
 

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin sabiq vitse-prezidenti koronavirusdan vəfat etdi

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