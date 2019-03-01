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Бывший вице-президент ФИФА отстранен от футбола на 6,5 года

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бывший вице-президент ФИФА и руководитель Конференции футбола Океании Дэвид Чанг был отстранён на 6,5 года. 

Как сообщает Report со ссылкой на AP, причина связана с финансовыми махинациями. 

Решение об отстранении бывшего высокопоставленного чиновника приняли в руководстве ФИФА. Чанга уличили в махинациях при строительстве спортивных объектов с бюджетом 20 млн долларов. Комиссия ФИФА установила, что Чанг "принимал подарки", также был установлен конфликт интересов. Бывший чиновник заплатит штраф в размере 100 тыс. долларов.

Напомним, что Представитель Папуа - Новой Гвинеи покинул свой пост в прошлом году, когда комиссия ФИФА провела аудит строительства новой штаб-квартиры в Окленде (Новая Зеландия). После этого в ФИФА было принято решение заморозить финансирование строительства.

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