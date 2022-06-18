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Бывший тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай»

Бывший тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай» Бывший тренер сборной Италии Роберто Донадони может возглавить «Галатасарай». 58-летний специалист уже прибыл в Стамбул на переговоры с турецким клубом.
Футбол
18 июня 2022 г. 21:58
Бывший тренер сборной Италии может возглавить «Галатасарай»

Бывший тренер сборной Италии Роберто Донадони может возглавить «Галатасарай». 58-летний специалист уже прибыл в Стамбул на переговоры с турецким клубом.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Донадони находится без работы почти два года, после того как покинул чемпионат Китая.

Также он работал в таких клубах как «Болонья», «Ливорно», «Дженоа», «Наполи», «Кальяри» и «Парма». С 2006 по 2008 годы Донадони возглавлял сборную Италии.

Отметим, что в «Галатасарае» грядет смена руководства после провального сезона. В турецком клубе состоялись выборы президента, на которых победил Дурсун Озбек.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyanın sabiq baş məşqçisi "Qalatasaray"a başçılıq edə bilər

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