Бывший тренер сборной Франции: Поступок Эвра - самоубийство - ВИДЕО

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Патрис Эвра должен будет завершить карьеру после инцидента, случившегося во время матча Лиги Европы против "Витории".

Как передает Report со ссылкой на РБК, такое мнение высказал бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек.

Напомним, что за несколько минут до начала матча "Витории" между группой болельщиков и игроками "Марселя" завязалась перепалка, П. Эвра потерял контроль над собой и ударил одного из болельщиков ногой в голову. Судья показал французу красную карточку еще до начала матча - впервые в истории Лиги Европы футболист был удален до стартового свистка.

Доменек в эфире L'Equipe TV назвал поступок Эвра самоубийством. По мнению Доменека, Эвра придется завершить карьеру после драки с фанатом.

"Марсель" объявил об отстранении Эвра от работы с командой.

"Профессиональный и опытный футболист не имеет права так себя вести", - говорится в заявлении клуба.

УЕФА, со своей стороны, рассмотрит поведение Эвра на заседании дисциплинарного комитета 10 ноября. Француз как минимум будет дисквалифицирован на одну игру за полученную красную карточку, однако, вероятно, наказание будет более серьезным.