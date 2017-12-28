Бывший тренер сборной Азербайджана: Мозг Просинечки - компьютер

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нами были довольны и хотели оставить. Однако Просинечки и тренерский корпус захотел изменений. Мы ушли именно из-за нового вызова".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту alo.rs заявил бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Драган Спасич.

48-летний помощник Роберта Просинечки в сборной оценил предложение, полученное от сборной Боснии и Герцеговины. Он отметил, что отсутствие категоричного решения у балканского представителя может быть для них проблемой: "Отношение Футбольного союза Боснии и Герцеговины может быть проблемой для меня и Просинечки. Поэтому мы готовы работать в сборных и клубах других стран на территории бывшей Югославии".

Спасич не исключил, что Просинечки вернется в сербскую "Црвена Звезда", в которой был главным тренером в 2010-2012 годы, выделив, что у хорватского специалиста отличная память: "Как говорится, "никогда не говори никогда". Мне кажется, Роби вернется в "Црвена Звезда". Притом не один, а сотни раз. Но все иначе. У него отличная память, мозг – компьютер. У него есть информация о каждой лиге, команде, игроках. Как только мы начинаем готовиться к игре, он начинает говорить фактами. Я, смотря на него, не могу в такое поверить. Самое большое преимущество Просинечки - умение укрепить футболистов. Он любого футболиста может убедить показать свои качества и скрыть свои недостатки".

Отметим, что получивший предложение от Футбольного союза Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки выдвинул условие, чтобы с ним вместе были приняты помощники Гордан Циприч и Драган Спасич.