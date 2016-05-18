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    Бывший тренер российской сборной: Банишевский был лучшим нападающим советского футбола

    Борис Игнатьев: Однако Нефтчи всегда сталкивалась с угрозой выхода из группы сильнейших

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился воспоминаниями об Анатолии Банишевском. 

    Как сообщает Report, 76-летний специалист вспомнил об азербайджанском легендарном футболисте, комментируя утверждения о том, что Игоря Денисова не следует звать в сборную по причине слабого выступления московского "Динамо". 

    Он отметил, что хорошо помнит период выступления А.Банишевского в "Нефтчи": "Его команда сталкивалась с угрозой выходы из группы сильнейших, а он был лучшим нападающим советского футбола. Таких примеров много. Место команды в  чемпионате не играет роли при включении в состав сборной. Денисов является одним из основных футболистов сборной. И я не знаю, почему он не играет в "Динамо"".

    Отметим, что Борис Игнатьев возглавлял сборную России в 1996 - 1998 гг. 

    Анатолий Банишевский за свою карьеру выступал только в "Нефтчи". Он скончался 10 декабря 1997 года в Баку. 

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