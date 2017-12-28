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    Бывший тренер "Милана" возглавил "Севилью"

    Монтелла будет официально представлен в качестве главного тренера 30 декабря

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бывший наставник итальянского «Милана» Винченцо Монтелла стал главным тренером испанской «Севильи».

    Как передает Report, стороны достигли принципиального соглашения о контракте, который будет действовать до июня 2019 года, сообщает пресс-служба «Севильи».

    Монтелла будет официально представлен в качестве главного тренера 30 декабря, а затем проведёт первую тренировку с командой.

    Монтелла был уволен из «Милана» в конце ноября из-за неудовлетворительных результатов.

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