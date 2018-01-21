Бывший посол Турции в Азербайджане избран в руководящий состав "Галатасарая"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Определился новый руководящий составстамбульского футбольного клуба "Галатасарай".

Как передает Report, в списке победившего на выборах на пост президента клуба числится также бывший посол Турции в Азербайджане Ахмет Унал Чевикёз.

А.Чевикёз возглавлял дипломатическую миссию в Азербайджане в 2001 – 2004гг. В руководящий состав вошли следующие лица:

Настоящие члены: Джелал Ачар, Ахмет Сабри Шенкал, Аджар Балташ, Нежат Гюней, Окан Бёке, Адил Арабоглу, Эмре Эрдоган, Дженк Сойер, Хаджи Хусейин Топрак, Ахмет Унал Чевикёз.

Запасные члены: Махмут Реджевик, Мехмет Омер Джансевер, Динч Унер, Эрол Озмандыраджи, Ариф Бадур.

Отметим, что Мустафа Дженгиз на выборах президента клуба победил Дурсуна Озбека.