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    Бывший посол Турции в Азербайджане избран в руководящий состав "Галатасарая"

    Чевикёз возглавлял дипломатическую миссию в Азербайджане в 2001 – 2004гг

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Определился новый руководящий составстамбульского футбольного клуба "Галатасарай".

    Как передает Report, в списке победившего на выборах на пост президента клуба числится также бывший посол Турции в Азербайджане Ахмет Унал Чевикёз.

    А.Чевикёз возглавлял дипломатическую миссию в Азербайджане в 2001 – 2004гг. В руководящий состав вошли следующие лица:

    Настоящие члены: Джелал Ачар, Ахмет Сабри Шенкал, Аджар Балташ, Нежат Гюней, Окан Бёке, Адил Арабоглу, Эмре Эрдоган, Дженк Сойер, Хаджи Хусейин Топрак, Ахмет Унал Чевикёз.

    Запасные члены: Махмут Реджевик, Мехмет Омер Джансевер, Динч Унер, Эрол Озмандыраджи, Ариф Бадур.

    Отметим, что Мустафа Дженгиз на выборах президента клуба победил Дурсуна Озбека.

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