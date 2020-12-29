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Бывший помощник Моуринью возглавит английский клуб

Бывший помощник Моуринью возглавит английский клуб Ранее Мораиш уже работал в Англии в "Барнсли"
Футбол
29 декабря 2020 г. 10:00
Бывший помощник Моуринью возглавит английский клуб
Жозе Мораиш

Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуринью в "Интере", станет новым главным тренером "Шеффилд Уэнсдей".

Как сообщает Report со ссылкой на Talksport, детали контракта с 55-летним специалистом не разглашаются.

Напомним, что на этой неделе клуб уволил Тони Пулиса. Под руководством Пулиса клуб в этом сезоне набрал 19 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

Ранее Мораиш уже работал в Англии в "Барнсли". Также в 2018 году он тренировал "Карпаты", а в прошлом сезоне "Чонбук Хендэ Моторс".

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