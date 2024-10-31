Экс-нападающий сборной Азербайджана покинул албанский клуб

Экс-нападающий сборной Азербайджана Амиль Юнанов покинул албанский клуб "Билис".

Экс-нападающий сборной Азербайджана Амиль Юнанов покинул албанский клуб "Билис".

Об этом в заявлении Report сказал сам футболист.

Юнанов заявил, что ехал в Албанию с большими надеждами:

"К сожалению, иногда не все складывается так, как мы задумали. Когда я только перешел в команду "Билис", я вышел на поле в основном составе. Затем произошла смена главного тренера. При Невиле Деде я постоянно оставался в запасе. Он сказал, что я только перешел в команду, поэтому не буду играть в основном составе. Однако он часто давал шанс другому нападающему, которого привел с собой, поэтому не было смысла оставаться в этом клубе".

31-летний футболист отметил, что эти условия были для него неприемлемыми, и поэтому он принял решение вернуться в Баку:

"Мой контракт не расторгнут. Я хочу, чтобы все решилось мирным путем. Надеюсь, в ближайшем будущем все наладится".

Отметим, что в прошлом месяце Юнанов подписал контракт с клубом "Билис" сроком на один год.