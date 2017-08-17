Бывший нападающий "Нефтчи" подписал контракт с клубом Мальты

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Определился новый клуб бывшего футболиста "Нефтчи" Эрнеста Нфора.

Как сообщает Report, 31-летний нападающий подписал годичный контракт с клубом Мальты.

Камерунский форвард в качестве свободного агента перешёл в "Биркиркара". Этот клуб в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Мальты. В целом клуб 4 раза становился чемпионом страны.

Отметим, что в 2013 - 2015 годах Эрнест Нфор защищал честь "Нефтчи". Он в 48 матчах забил 8 голов.