Бывший нападающий "Карабаха" впервые приглашен в сборную Швеции

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Карабах" Самуэль Арментерос получил приглашение в национальную сборную Швеции. Как сообщает Report, 27-летний нападающий приглашен на товарищеский матч со сборной Норвегии 13 июня.

Если Арментерос выйдет на поле в Осло, то он дебютирует в основной сборной. После победы в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года над Францией со счётом 2:1 многим футболистам предоставлен отдых. Теперь главный тренер Ян Андерсон решил проверить несколько футболистов. Он также направил приглашение опытному нападающему, который провел прошлый сезон в составе голландского "Хераклеса".

Отметим, что Самуэль Арментерос в "Карабахе" выступал в сезоне 2015/2016 и забил 7 голов в 23 матчах. Сборная Норвегии в отборочном цикле ЧМ-2018 попала в одну группу со сборной Азербайджана.