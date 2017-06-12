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    Бывший нападающий "Карабаха" впервые приглашен в сборную Швеции

    Самуэль Арментерос может дебютировать в товарищеском матче с соперником сборной Азербайджана

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист клуба "Карабах" Самуэль Арментерос получил приглашение в национальную сборную Швеции. Как сообщает Report, 27-летний нападающий приглашен на товарищеский матч со сборной Норвегии 13 июня.

    Если Арментерос выйдет на поле в Осло, то он дебютирует в основной сборной. После победы в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года над Францией со счётом 2:1 многим футболистам предоставлен отдых. Теперь главный тренер Ян Андерсон решил проверить несколько футболистов. Он также направил приглашение опытному нападающему, который провел прошлый сезон в составе голландского "Хераклеса".

    Отметим, что Самуэль Арментерос в "Карабахе" выступал в сезоне 2015/2016 и забил 7 голов в 23 матчах. Сборная Норвегии в отборочном цикле ЧМ-2018 попала в одну группу со сборной Азербайджана.

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