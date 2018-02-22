Бывший нападающий "Карабаха" Рейналдо перешел в "Актобе"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий азербайджанского «Карабаха» бразилец Рейнальдо Сильва подписал контракт с «Актобе» сроком на два года, передает Report.

Этой зимой Рейнальдо, который большую часть первой половины сезона оставался без клуба, подписал контракт со словацким «Спартаком» (Трнава). Но через месяц бразилец вновь остался без команды.

В 2013-2016 выступал за «Карабах». Провел 89 матчей, 47 голов, 16 голевых передач.

За четыре с половиной сезона в «Карабахе» бразилец становился чемпионом и обладателем Кубка страны. В прошлом году форвард перешел в турецкий «Аданаспор», однако не смог закрепиться в ее составе. За турецкий клуб Рейнальдо провел 9 матчей, не забив ни одного гола, но сделал 2 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.