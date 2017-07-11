Бывший нападающий "Габала" подписал контракт с южнокорейским клубом

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Бывший игрок "Габала" Дэниэль Суботич обзавелся новым клубом. Как передает Report, швейцарский игрок подписал контракт с южнокорейским клубом "Ulsan Hyuindai" до конца текущего сезона.

28-летний игрок будет выполнять функцию нападающего вместе с Мирославом Орсичем.

Сейчас Ulsan занимает третью ступень на чемпионате с участием 12 команд. Однако команда за 19 игр забила всего 18 голов, что является третьим худшим показателем этого сезона.

Отметим, что Д.Суботич дважды носил форму "Габала". В сезоне 2013-2014 он в 29 играх забил 12 голов. Вторую половину прошлого сезона Суботич также провел с "красно-черными". В этот раз он в 11 матчах забил три гола.