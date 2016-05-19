​Бывший клуб Вагифа Джавадова отправлен во вторую лигу за нарушение финансового регламента

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Чемпион Нидерландов-2009/10 «Твенте» решением королевского футбольного союза страны (KNVB) отправлен во второй дивизион.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт союза.

Ранее сообщалось, что «Твенте» может лишиться профессионального статуса, однако вместо этого было принято решение, что клуб заплатит штраф в € 45,25 тыс. и начнёт следующий сезон со второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

В середине декабря прошлого года «Твенте» был лишён права участия в еврокубках сроком на три сезона из-за того, что руководство клуба не сообщило лицензионной комиссии KNVB о дополнительном договоре с инвестиционной компанией Doyen Sports, введя комиссию в заблуждение и получив лицензию на выступление в Лиге Европы — 2014/15 не по закону.

В сезоне-2015/2016 «Твенте» занял 13-е место в турнирной таблице Эредивизии, лишившись по ходу сезона за нарушение финансового регламента трёх очков.

Напомним, что в свое время за этот голландский клуб также выступал форвард сборной Азербайджана Вагиф Джавадов и он стал чемпионом Нидерландов.