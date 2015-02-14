​Бывший клуб Назима Сулейманова обанкротился

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Российский футбольный клуб "Алания" обанкротился. Как сообщает Report, по этому поводу клуб обратился в суд.

В заявлении говорится, что у организации-должника осталось в общей сложности имущества на 178,9 млн. рублей (2,136 млн. манатов). "Алания" еще в 2014 году заявила, что выходит из Национальной футбольной лиги, являющейся вторым дивизионом Российского футбола. Причиной тому было отсутствие финансового источника. После этого попечительский совет клуба принял решение о ликвидации клуба. Многие футболисты клуба перешли в команду "Алания-Д", которая выступает в южной зоне второго дивизиона. А в июне 2014 года имя команды было изменено и она стала называться "Алания".

Отметим, что бывший игрок национальной сборной Азербайджана Назим Сулейманов лучшие годы своей карьеры провел в этом клубе. Именно в те годы, когда он выступал за этот клуб, команда в 1995 году становилась чемпионом России, а в 1992 и 1996 годах - вице-чемпионом страны.