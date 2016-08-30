Бывший клуб футболиста сборной Азербайджана оштрафован за неуплату ему долга

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Российский клуб "Мордовия" лишен права регистрации новых футболистов.

Как сообщает Report, к такому заключению пришли на заседании Палаты по решению спорных вопросов Российского футбольного союза.

В качестве причины приводится долг клуба некоторым игрокам, среди которых есть также Антон Бобер, Олег Власов, Марко Ломич, Далибор Стеванович и новый член сборной Азербайджана Эмин Махмудов.

Помимо запрета, "Мордовия" также оштрафована, однако сумма штрафа не разглашается. Запрет могут снять после выполнения клубом взятых перед футболистами обязательств.

Отметим, что Э.Махмудов надел форму "Мордовии" на правах аренды в сезоне 2015-2016 года, когда по контракту он принадлежал клубу "Крылья Советов".

С этого сезона он выступает в португальской "Боавиште". ФИФА дала согласие на выступление Э.Махмудова 5 августа в сборной Азербайджана. 24-летний полузащитник уже находится в лагере сборной и готовится к предстоящему 4 сентября матчу отборочной группы ЧМ 2018 года с Сан-Марино.

По итогам прошлого сезона "Мордовия" покинула Премьер-лигу России и уже ведет борьбу в I дивизионе.